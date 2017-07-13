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13 Temmuz 2017 10:25

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen darbe davaları için Silivri’ye gitti

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve belediye meclis üyeleri devam eden 15 Temmuz darbe girişimi davalarını takip etmek amacıyla Silivri’ye gitti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen darbe davaları için Silivri’ye gitti

13 Temmuz 2017 10:25


Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye meclis üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte 15 Temmuz darbe girişimi davalarını takip etmek amacıyla Silivri’ye gitti. Üsküdar Belediyesi ayrıca Silivri’de darbe davalarını takip etmek isteyen vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları için araç tahsis ederek vatandaşları her gün Silivri’ye götürme kararı aldı.


Darbe sürecinde Üsküdar’da yoğun çatışmaların olduğunu belirten Başkan Türkmen, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere Çengelköy’de, Altunizade’de, Acıbadem’de çok kalleş saldırılara maruz kaldık. Dolayısıyla bizim yapılanları unutma gibi lüksümüz olamaz. Bu dava topyekun milletin davasıdır. Bu davaya hep birlikte sahip çıkmak ve hainlerin hak ettikleri cezayı fazlasıyla aldıkarını görmek hepimize nasip olur. Toplumun hassas konusunun gündemde kalması bizim hedefimizdir. Biz de Üsküdarlılar olarak her gün Üsküdar’dan Silivri’ye davayı takip etmek isteyenlere yönelik özel araç tahsis ediyoruz. Bugün de Üsküdar’da meclis üyelerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerimizle Silivri’ye yola çıkıyoruz. Davayı takip edeceğiz. Bizim davamız var hainlerle kalleşlerle alçaklarla davamız var ve hiç bitmeyecek. Bu coğrafya hiçbir zaman fitneye yer vermemiştir ve vermeyecektir” dedi.


Başkan Türkmen yaptığı açıklama sonrasında otobüse binerek belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Silivri’ye hareket etti.




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