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10 Temmuz 2017 11:45

Üsküdar Belediyesi 15 Temmuz şehitleri için çorba dağıttı

Üsküdar Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için sabahın erken saatlerinde Mihrimah Sultan Cami önünde çorba ikramında bulundu.

Üsküdar Belediyesi 15 Temmuz şehitleri için çorba dağıttı

10 Temmuz 2017 11:45

O sırada oradan geçen 15 Temmuz Gazisi İlyas Havuçoğlu, ikram edilen çorbadan içerek belediyeye teşekkür etti.


Üsküdar Belediyesi 15 Temmuz şehitleri için sabahın erken saatlerinde Üsküdar Meydan’da çorba ikramı yaptı.


Sabah saatlerinde yolu Üsküdar Meydan’dan geçen vatandaşlar ikram edilen çorba ile kahvaltı yapma fırsatı buldu. 15 Temmuz ’u Unutmadık unutturmayacağız” sloganıyla dağıtılan çorbadan tesadüfen oradan geçmekte olan 15 Temmuz Gazisi İlyas Havuçoğlu da içti.


15 Temmuz şehitleri için 15 sabah çorba ikramı


Çorba standına gelerek vatandaşlarla selamlaşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen vatandaşlarla birlikte çorba içti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören çorba TIR’ı 15 Temmuz şehitleri için 15 gün boyunca hizmet verecek.


Yapılan hizmeti çok anlamlı bulduğunu belirten bir vatandaş,” 15 Temmuz dolayısıyla çorba ikramı yapılıyormuş . Ben onu görüp geldim. Sonuna kadar savunacağız. Unutmayacağız, sonuna kadar unutturmayacağız.” dedi.


“Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunuz hizmet böyle olur”


Yapılan hizmetin vatandaşlar tarafından saygı görmesini temenni ettiğini belirten 15 Temmuz Gazisi İlyas Havuçoğlu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gazisiyim. Başkanımıza, Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanımıza burada yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. İnşallah bu hizmetler milletimiz nezdinde de saygı görür. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile köprüye çıkmıştık. Hainlerin kurşunuyla gazi oldum. Kürek kemiğimi deldi kurşun. 12 senedir Üsküdar’dayım. Burada olmaktan çok mutluyum. Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunuz hizmet böyle olur, öyle boş yürümekle değil.




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