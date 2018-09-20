Üsküdar Belediyesi ilçe meydanında 50 bin kişiye aşure ikram etti

Muharrem ayı sebebiyle Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar Meydanı'nda 50 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Üsküdar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen birlikte yaşamanın, paylaşmanın ve bereketin sembolü aşure dağıtımı bu yıl Üsküdar Meydanı'nda gerçekleştirildi. III. Ahmet Çeşmesi yanına kurulan aşure çadırında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve ilçe protokolü tarafından Üsküdarlı vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

“Toplamda 100 bin kase aşure yaptık”

Aşureden almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlara kendi eliyle aşure dağıtan Başkan Hilmi Türkmen, aşurenin bolluk, bereket ve kardeşçe yaşamanın sembolü olduğuna vurgu yaptı. 2 saat içinde 50 bin aşure dağıtacaklarını ifade eden Başkan Türkmen, “Her yıl olduğu gibi bu yılda Üsküdar Belediyesi olarak hemşerilerimize aşure dağıtımında bulunuyoruz. Üsküdar meydanda aşureye ve bu önemli günde bir araya gelmeye hemşerilerimizin ilgi ve alakası gayet güzel. Herkese teşekkür ederim. Bu vesile ile Kerbela şehitlerimize, peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin efendimize ve ehlibeytine Allah'tan rahmet diliyorum. Toplam 100 bin kase aşure yaptık. Burada 2 saat içinde 50 bin kişiye aşure ikram edeceğiz” dedi.