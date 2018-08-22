Üsküdar Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Üsküdar Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla kurban kesemeyen 3 bin ihtiyaç sahibi aileye, 15 ton kurbanlık et dağıtımı gerçekleştirildi. Üsküdar Selimiye Aşevinde hazırlanan 15 ton kurbanlık et, 5’er kilogram şeklinde paketlenerek belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de kurban dağıtımı işlemlerini yerinde inceledi.

"Asıl mesele et dağıtmak değil, değerlerimize sahip çıkmaktır"

500 adet küçükbaş hayvanı kurbanlık için hazırladıklarını belirten Başkan Türkmen, “Bayramın ilk gününden itibaren kurbanları kesmeye başardık. Kurbanlarımız yaklaşık 15 ton et yapıyor. Üsküdar’da yaklaşık 3 bin aileye 5 kilo şeklinde paketlenip yola çıkacak. Bizzat vatandaşın evine elden teslim edeceğiz. Vatandaşımız buralara getirmeye hiç gerek yok. Bizim selamımız ile bayramlarını tebrik ederek, bu etleri ihtiyaç sahiplerine teslim etmiş olacağız. Bu konuda özellikle şunu belirtmek isterim, kurban demek yakınlaşmak, paylaşmak burada aslında mesele et vermek değil geleneği yaşatıp değerlere sahip çıkmaktır. Sağ olsun hayırsever iş adamlarının da desteği var. Allah kabul etsin" dedi.

Aşevinde kesilen etler, 5 kilogram halinde poşetlere konularak belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edildi.