Üsküdar Belediyesinden 9 Roman çifte hayal gibi nikah töreni

Denizde ‘Evet’ diyerek dünya evine giren gelin ve damatlar boğaz turunda pistin tozunu attırdı.

Üsküdar Belediyesi, dünya evine girmeye hazırlanan 9 Roman çiftin nikahını vatandaşlara ücretsiz sunduğu boğaz turu ile adını duyuran Valide Sultan Gemisi’nde kıydı. Bu sefer Roman çiftlerin mutluluğu için denize açılan gemide, birbirinden şık gelinlerin güzelliği göz kamaştırdı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in nikahlarını kıydığı gençler heyecandan yerlerinde duramadı. Başkan Hilmi Türkmen tarafından nikahı kıyılan çiftler, sahneye çıkarak gönüllerince eğlendi. Roman müziğinin akışına kendini bırakan çiçeği burnunda çiftler, doyasıya dans etti. Üsküdar Belediyesinin düzenlediği törende Başkan Hilmi Türkmen, yeni çiftlere takı hediye etmeyi de ihmal etmedi.

“Yüzen nikah sarayı yaptık”

Roman çiftlerin nikahlarını kıyan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün biz de çok mutluyuz, çünkü sevdiğimiz gençlerimiz evliliğe ilk adımlarını atıyor. Üsküdar Belediyesi olarak toplu bir nikah töreni düzenledik. Bugünün bir başka özelliği de bugüne dek hiç yaşanmamış boğazın üzerinde belediyemizin Valide Sultan Gemisi’nde yüzen bir nikah sarayı yaptık. Tarihi bir ana, mutluluğa şahitlik ediyoruz. Evlenen çiftlerimizi tebrik ediyorum, Allah bir yastıkta kocatsın” dedi.

“Hayaldi gerçek oldu”

Heyecanı gözlerinden okunan çiçeği burnunda damat Yaşar Argın, “Çok mutluyuz, özellikle nikahımızı başkanımızın kıyması bizi ayrı mutlu etti. Hiç böyle bir evlilik hayal etmemiştim. Biz Romanların nikahları böyle olmaz, biz genelde nikahımızı salonlarda kıyıyoruz. Bizim için de bir ilk oldu” ifadelerini kullandı. Başka bir damat ise, “Çok heyecanlı ve mutluyuz. Başkanımızdan Allah razı olsun, anlatılmak yaşanır bir nikah oldu. Böyle bir nikah hayal edememiştik açıkçası, hayaldi gerçek oldu” diye konuştu.