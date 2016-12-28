Üsküdar Belediyesi’nden "Değer Sensin" projesi

Üsküdar Belediyesi tarafından alkol ve madde bağımlısı gençlerin topluma kazandırılmasını ve gençlere istihdam sağlanmasını hedefleyen “DEĞER SENSİN” projesi yarın tanıtılacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından madde bağımlısı gençlerin topluma kazandırılması ve ardından istihdam sağlanmasını amaçlayan " DEĞER SENSİN" projesi hayata geçiriliyor. Üsküdar’da “Değer Sensin” projesi kapsamında psikososyal destek merkezi kurularak, bağımlı gençlerin kendileri ve aileleriyle psikososyal çalışmalar yapılacak ve meslek atölyeleri kurulacak. Psikolojik temelli eğitim ve seminerler verilerek, özgüven geliştirici proje sonunda İŞKUR desteğiyle birçok gence istihdam garantisi verilecek.

Proje, Üsküdar Modeli olarak tanımlanan 3T yani “Tespit-Tedavi-Takip” yöntemiyle uygulanacak olup, Üsküdar ilçesindeki alkol ve madde bağımlısı gençlere, iki merkez üzerinden, Gençlik Yaşam Merkezi ve Zeynep Kamil Uygulama Merkezi olarak hizmet verecek. Rehabilitasyon sürecinde proje paydaşı olan Moodist Hastanesi’nden psikiyatri ve psikoterapi desteği alınacak.

"DEĞER SENSİN" Projesine Üsküdar Kaymakamlığı, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Moodist Hastanesi destek verecek.

“Değer Sensin” projesi ile amaçlanan ise bağımlılıkla mücadele alanında “Üsküdar Modeli”ni İstanbul’da ve daha sonra Türkiye’de tanıtmak, örnek model olarak il ve ilçelerde merkezler kurulmasını teşvik etmek olacak. Projenin tanıtımı yarın (29 Aralık 2016 Perşembe) günü saat 11:00’da Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılacak. Tanıtım toplantısında daha önce madde bağımlısı olan ancak tedavi edilen gençler de , bu projeye dahil olan madde bağımlısı gençlere yaşadıkları süreci anlatarak, yol gösterecek.