Üsküdar Belediyesi’nden emekli öğretmenlere boğaz turu

Üsküdar Belediyesi, emekli öğretmenleri unutmayarak 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Üsküdar Valide Sultan Gemisi’yle boğaz turuna çıkardı. Belediye tarafından emekli öğretmelere boğaz turunda kahvaltı verildi. Kahvaltı sonrası öğretmenlere karanfil dağıtıldı. 200 emekli öğretmen Üsküdar Valide Sultan Gemisi ile boğaz turu düzenleyen Üsküdar Belediyesi’ne teşekkür etti. Ülkenin geleceği olan çocuklara ömürlerini adayan öğretmenler düzenlenen boğaz turuyla keyifli anlar yaşadı.

Öğretmenlerle birlikte boğaz turuna katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bu hafta öğretmenler haftası tabi ki bir dizi etkinler düzenleniyor. Şehirlerde, köylerde öğretmenlerimize, hürmeten, saygı göstergesi anlamında. Bizler de Üsküdar Belediyesi olarak bir farklılık yapalım istedik. Emekli öğretmenlerimizi bugünlerde hatırlamak saygı duymak onlara hürmet etmek amacıyla Üsküdar Valide Sultan Gemimizde başımızın tacı öğretmenlerimizle beraberiz. Gerçekten sağ olsunlar hepsi geldiler. Şimdi onlarla birlikte boğaz turunda İstanbul’umuzun güzelliği birlikte yaşayacağız. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Toplum olarak onlara hürmette, sevgide, saygıda kusur etmediğimiz müddetçe hiçbir zaman sırtımız yere gelmeyecektir” dedi.

Emekli öğretmen İlkay Çelebi, etkinlikten memnun kaldığını belirterek, ”Üsküdar Belediyesi öğretmenlere bir nebze olsun bu şekilde davet etmesi de çok güzel bir şey. çok hoş çok beğendim. İlk defa gemi ile geziyorum. Böyle bir gemiye sahip olmakta çok güzel bir şey Üsküdar’da” şeklinde konuştu.