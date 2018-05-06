Üsküdar Belediyesi’nden geri dönüşümde dev hamle

Üsküdar Belediyesi Selimiye’de Atık Yönetim Merkezi içinde yaptığı Geri Dönüşüm Tesisini büyük bir törenle açtı. Belediye personelini ve konuklara açık havada kurulan masalarda toplu yemek ikramıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra kürsüye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı çalışan personele teşekkür ederek bu tesisin belediyeye geri dönüşümdeki kararlılığının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

“Dönüşen çöpler belediye bütçesine katkı olacak”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Çöpleri ayrıştırarak, ekonomimize katkıda bulunmasını ve ayrıca doğayı, çevreyi daha temiz tutmasını sağlayacak bir tesisi açıyoruz. Bu tesisimizde topladığımız çöpleri ayrıştırarak dönüşebilenleri ayrı, dönüşemeyenleri ayırıyoruz. O dönüşen çöpler hem belediye bütçemize katkı olacak hem de daha az doğada ağaçlar kesilecek. Suyumuz kirlenmeyecek. Hizmete giren bu tesis örnek olacak diye düşünüyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile belediye çalışanları tesisi gezdi.