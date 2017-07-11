Deneyap Atölyelerinde ilk dersi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar verdi.

Üsküdar Belediyesi’nin toplumu bilimle buluşturmak ve bilimsel farkındalık oluşturmak amacı ile yapımına başladığı Üsküdar Bilim Merkezi’nin ilk bölümü olan Deneyap Atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi. Programa Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kavır’ın yanı sıra Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı. Deneyap Atölyelerinde ilk dersi Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar verdi.

“Bina yapmak iş değil, bu binaların içini doldurmak, bunları sürdürülebilir kılmak mesele”

Üsküdar Bilim Merkezi’nin ilk bölümü olan Deneyap Atölyelerinin açılışında konuşan Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, “Artık bina yapmak iş değil ama bu binaların içini doldurmak bunları sürdürülebilir kılmak mesele. İşte biz de Üsküdar Belediyesi olarak bu binayı çok erken bir dönemde bitirdik ama bu güne kadar açılışı bekledi. Neden bekledi? İşte bu sürdürülebilir kılmayı sağlamak için bekledi” dedi.

“Dünyada muasır medeniyet seviyesinde ve ötesinde projelere imza atacaklar”

Deneyap Atölyelerinin ilk dersini veren Selçuk Bayraktar, “Teknolojinin Yıldızları programı kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak icra ettiğimiz 20 bin öğrencinin katıldığı sınav da ilk binini ikinci aşamada 430 öğrenciye “Deneyap Atölyeleri” kapsamında vereceğimiz eğitimlerin başlangıcını bugün burada Üsküdar Bilim Merkezi’nde ilk dersini vermiş olduk. İnşallah bu genç kardeşlerimiz aldıkları eğitimler sayesinde Türkiye’nin bir çok teknolojik alanda ilklerini yapacaklar. Hatta dünyada muasır medeniyet seviyesinde ve ötesinde projelere imza atacaklar. Birkaç farklı aşamada bu derslerimiz gerçekleşecek. 3 sene boyunca sürecek” dedi.

“Çok gelişmiş robotlar yapmaları beni çok umutlandırdı”

Eğitime katılabilmek için öğrencilerin yaptığı robotların kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Bayraktar, “Ben kendim de projelerin değerlendirme aşamasında bulundum. Bunlar üç günde yapılmış ödev projelerdi aslında. Eğitime katılabilmek için yapılmış ödev projeleriydi. Toplam bin tane proje vardı ve bunların bin 430’nu seçtik. Tabi ben ülkemiz adına bu kadar keşfedici bu kadar hayal gücüne sahip gençlerimizin, bu kadar zeki gençlerimizin olması bu alanlarda çok farklı çok gelişmiş robotlar yapmaları beni çok umutlandırdı. Çok heyecanlandırdı. Biz sadece bir çift motor ve bir pil verdik. Kendileri hem yürüyen insansı robotlar hem de araçlar geliştirdiler ki takdimleri bile gerçekten bir sanat eseri gibiydi” dedi.

Kendi kategorilerinde birinci ve ikinci olan öğrencilere hediye takdiminin ardından program, kurdele kesimiyle son buldu.

Deneyap Atölyeleri

Geleceğin Teknoloji Yıldızlarını Seçme Programı için 4. 5. 6. ve 8. sınıflar ile lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerine çağrı yapıldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın yaptığı değerlendirmeler sonucunda ilk eğitim sınıfları oluşturuldu.Teknoloji takımlarına seçilen öğrenciler Üsküdar Bilim Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitimlere katılacak, projeler yapacak, ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanacaklar. 3 yıllık ücretsiz eğitim sürecinde çeşitli eğitimler verilerek oluşturulacak proje takımları, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ekipman, altyapı, teknik danışmanlık ve seyahat desteklerinden yararlanarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilecekler.