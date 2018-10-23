İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ilk günde 179 bin 612 yolcu taşıdı

Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı’nın ikinci etabı olan ve önceki gün açılışı yapılan Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın ikinci etabı olan ve önceki gün açılışı yapılan Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Metro hattının ilk gününde 334 sefer ile toplamda 179 bin 612 yolcu taşındı.


Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın devamı olan Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından açılmıştı. Böylece Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattı tam kapasiteyle hizmete başladı. Metro hattına vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi.


Rahat ve konforlu ulaşım


Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı ilk iş gününde toplam 179 bin 612 yolcu taşındı. Bir günde karşılıklı toplam 334 sefer yapıldı. Seferler 6'lı vagon setleriyle yapılarak aynı anda daha fazla vatandaşa rahat ve konforlu ulaşım sağlandı.


Bölge trafiği rahatladı


Birinci etap olan Üsküdar-Ümraniye hattında günlük ortalama 90 bin yolcu taşınıyordu. Ümraniye-Çekmeköy hattının devreye alınmasıyla bir günde taşınan yolcu sayısı 2 katına çıktı. Bu rakam, raylı sistemlerde ek hatların devreye alınmasıyla yolcu sayısında görülen en fazla artış olarak tarihe geçti. 4 ilçeye doğrudan hizmet eden 20 kilometrelik hat, toplu ulaşımda da ilk tercih oldu. 179 bin 612 yolcunun metroyla taşınmasıyla bölge trafiğinde ortalama 50 bin aracın trafikten çekilmesine denk rahatlama sağlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.