Üsküdar Çocuk Üniversitesinde yeni eğitim dönemi başladı

Üsküdar Çocuk Üniversites'nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bizim okulumuz olduğu için demiyorum bunu ama bence bizim bu üniversitemiz Türkiye'deki diğer üniversitelerden aşağı kalır bir yanı yok” dedi.

Üsküdar Çocuk Üniversitesinin 2018-2019 eğitim-öğretim yılının açılış töreni gerçekleşti. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış törenine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman, öğrenciler ile veliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Çok önemli, çok özgün bir projenin, bir üniversitenin, bir okulun açılış merasimindeyiz. Bizim okulumuz olduğu için demiyorum bunu ama bence bizim bu üniversitemiz Türkiye'deki diğer üniversitelerden aşağı kalır bir yanı yok. Bize göre daha özel ve inşallah o bildiğimiz üniversitelerin öğrencileri, oraların potansiyeli işte buralardan geçen yavrularımızla buluşacaktır. Bu vesile ile bizlere 7 yıldır güvendiğiniz için bu yavrularınızı, evlatlarını bizlere güvenerek bu güzel üniversitemize, bu güzel yuvamıza teslim ettiğiniz için her birerlerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten de bu üniversitemiz, bu projemiz bir sosyal projedir, bir kültür projesidir, bir eğitim projesidir. İlk bakıldığında belediyelerin bu işle ne alakası vardır diye sorulabilinir. Buna bizim Üsküdar Belediyesi olarak eğitime, çocuklarımıza gençlerimize bakış açımızı en iyi sizler biliyorsunuz. Şahsen belediye başkanı olarak ekibimiz ile birlikte rektörümüzün başkanlığındaki üniversitemize bizim için bu çocuklarımıza, bu gençlerimize yönelik yaptığımız çalışmalar çok daha önemli” dedi.

Konuşmaların ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman, törende Üsküdar Çocuk Üniversitesinin yeni dönem eğitim ve öğretim yılının açılış imzalarını attılar.