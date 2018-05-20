Üsküdar Işıklar Gençlik Korosu konser verdi

Konser, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Çocuk korosunun devamı olan Üsküdar Işıklar gençlik korosunun sanatçıları Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaklaşık 2 saat süren konser verdi. Koro ekibi Türk Halk Müziği’nin birbirinde güzel eserlerini seslendirdi. Koro ekibi söyledikleri bestelerle konsere gelen vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda koro ekibi dinleyicilerden büyük beğeni aldı.

Konser öncesi kısa bir konuşma yapan Sunucu Arzu Yücebıyık: “Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla her yıl 23 Nisan, 10 Kasım, 19 Mayıs, Anneler Günü, 29 Ekim gibi önemli günlerde birçok konser veren çocuk korumuz 2013 yılında o korodan yetişen çocuklarımız ile kadromuzu oluşturduğumuz gençlik korosu ile devam ettik bu maceraya. Macera olmaktan öte bir ideale dönüştü. Verdiğimiz büyük emek ve sevgiyle de bugünlere ulaştık. Gençlik koromuz 6’ncı yılında ‘meşaledir devredilir elden ele sözleriyle’ başlattığı idealini her konserde farklı bir repertuvarda zenginleştirerek kendisini geliştirdi" dedi.