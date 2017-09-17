Diğer
Kategoriler
17 Eylül 2017 18:32

Üsküdar Kız Kulesi Yüzme Yarışları nefesleri kesti

Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği Kız Kulesi Yüzme Yarışması, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Üsküdar Kız Kulesi Yüzme Yarışları nefesleri kesti

17 Eylül 2017 18:32

70 yaşındaki sporcunun gençlerle mücadele ettiği yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.


27’ncisi düzenlenen Katibim Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Kız Kulesi Yüzme Yarışması düzenlendi. 2 farklı kategoride 350 sporcunun katıldığı yüzme yarışması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in başlama sirenini çalmasıyla start aldı. Üsküdar Sahilden denize atlayan sporcular, kız kulesinin yanına kadar yüzüp, daha sonra geri dönerek sahile çıktı. Bütün sporcuların birinci olabilmek için kıyasıya mücadele ettiği yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu.



“Yarışmalarımıza her geçen gün ilgi giderek artıyor”


Başlangıç sireni çalan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bu yıl Katibim Festivali’nin 27’ncisini düzenliyoruz. Bizim festivalimizde sanat adına, kültür adına gençlere yönelik, çocuklara yönelik her türlü aktivite var. Bu festivalin en önemli aktivelerinden bir tanesi de Kız Kulesi yüzme yarışlardır. Yarışmalarımıza her sene ilgi alaka artarak devam ediyor. Bu sene 350 sporcumuz katıldı. 15 yaşından 65 yaşına kadar her yaştan insanlar var. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz bir tablo. Sahilden kız kulesine kulaç atarak ulaşıyorlar. Harika bir yarış ve yabancı ülkelerden de katılanlar var. Şimdi de dereceye girenleri ödüllendireceğiz. Birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin, dördüncüye 2 bin, beşinciye bin lira olmak üzere ödüllendireceğiz. Ben sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.



Katibim Festivali’nde 70 yaşındaki yüzücü dikkat çekti


7’den 70 herkesin katılım gösterdiği yüzme yarışlarının en yaşlısı olan 70 yaşındaki Şevket Uçar yarışlarda dikkat çekti. Üsküdar’da gençlerin arasında birincilik için mücadele eden 70 yaşındaki Şevket Uçar’ın mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Yüzme yarışında gençlerle mücadele eden Şevket Uçar “Yaz geldiğinde her sene yüzüyorum. Üsküdar’da, Beykoz’da yüzüyorum. Organizasyon çok harika belediyeye ve belediye başkanına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç