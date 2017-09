Üsküdar Kız Kulesi Yüzme Yarışları nefesleri kesti

70 yaşındaki sporcunun gençlerle mücadele ettiği yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.

27’ncisi düzenlenen Katibim Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Kız Kulesi Yüzme Yarışması düzenlendi. 2 farklı kategoride 350 sporcunun katıldığı yüzme yarışması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in başlama sirenini çalmasıyla start aldı. Üsküdar Sahilden denize atlayan sporcular, kız kulesinin yanına kadar yüzüp, daha sonra geri dönerek sahile çıktı. Bütün sporcuların birinci olabilmek için kıyasıya mücadele ettiği yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu.

“Yarışmalarımıza her geçen gün ilgi giderek artıyor”

Başlangıç sireni çalan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bu yıl Katibim Festivali’nin 27’ncisini düzenliyoruz. Bizim festivalimizde sanat adına, kültür adına gençlere yönelik, çocuklara yönelik her türlü aktivite var. Bu festivalin en önemli aktivelerinden bir tanesi de Kız Kulesi yüzme yarışlardır. Yarışmalarımıza her sene ilgi alaka artarak devam ediyor. Bu sene 350 sporcumuz katıldı. 15 yaşından 65 yaşına kadar her yaştan insanlar var. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz bir tablo. Sahilden kız kulesine kulaç atarak ulaşıyorlar. Harika bir yarış ve yabancı ülkelerden de katılanlar var. Şimdi de dereceye girenleri ödüllendireceğiz. Birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin, dördüncüye 2 bin, beşinciye bin lira olmak üzere ödüllendireceğiz. Ben sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Katibim Festivali’nde 70 yaşındaki yüzücü dikkat çekti

7’den 70 herkesin katılım gösterdiği yüzme yarışlarının en yaşlısı olan 70 yaşındaki Şevket Uçar yarışlarda dikkat çekti. Üsküdar’da gençlerin arasında birincilik için mücadele eden 70 yaşındaki Şevket Uçar’ın mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Yüzme yarışında gençlerle mücadele eden Şevket Uçar “Yaz geldiğinde her sene yüzüyorum. Üsküdar’da, Beykoz’da yüzüyorum. Organizasyon çok harika belediyeye ve belediye başkanına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.