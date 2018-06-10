Üsküdar’da 50 bin kişi iftar sofrasında buluştu

İftarda konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Muharrem İnce demiş ki; ben bu boru cam sanayisinde kullanacağım. Şöyle bir baktım. Yanlış mı duydum dedim. Bu borcam onlarca yıldır her evde gıda saklamak için kullanılan borcam değil mi? Sizin vizyonunuz buysa vah ki ne vah” dedi.

Üsküdar Belediyesi, Harem’den sahil yolu boyunca yaklaşık 2 kilometrelik alanda iftar sofrası kurarak yaklaşık 50 bin Üsküdarlıyı aynı sofrada ağırladı. Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı eşliğinde gerçekleşen iftara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte ilçede görev alan STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

“Sizin vizyonunuz buysa vah ki ne vah”

İftar öncesi konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye’de geçmişte iki anahtar verenler vardı. Kim ne verirse 5 fazlasını veririm diyenler vardı. Tabi eski Türkiye’de kaldı bunlar. AK Parti geldikten sonra. Geçenlerde bor strateji açıkladık. Türkiye’yi güçlü Türkiye’ye taşıyacak ve hakikaten bor’u ileri teknoloji noktasında tank, helikopter, nükleer santral, güvenlik sistemleri kullanılacak muazzam bir katma değer olan bor ile ilgili imza attık. Ve süreç başladı. Aynı gün ben sonradan duydum ki Muharrem İnce demiş ki; ben bu boru cam sanayisinde kullanacağım. Şöyle bir baktım. Yanlış mı duydum dedim. Bu borcam onlarca yıldır her evde gıda saklamak için kullanılan borcam değil mi? Sizin vizyonunuz buysa vah ki ne vah. Etrafta danışmanlar da mı yok. Bir uyaran da mı yok?” dedi.

“Bütün İstanbul burada, birlik olduk, birlikte Türkiye olduk”

Birlikte Türkiye olduk diyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, “Sevgili hemşehrilerim Allah’a şükrediyorum. 11 ayın Sultanı Kur’an-ı Kerim ayındayız. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı aydayız. Bin aydan daha hayırlı bir gecedeyiz. Kadir Geceniz mübarek olsun. Toplu iftar geleneğinin başladığı yerdeyiz. Bugün sizlerle gerek Üsküdarlı hemşehrilerimiz gerek İstanbul’un diğer ilçelerinden gerekse Anadolu’dan yurt dışından misafirlerimiz var. Biz bu akşam 50 bin kişi olarak duyurmuştuk ama görüyorsunuz bütün İstanbul burada bütün Türkiye burada bir olduk birlik olduk. Birlikte Türkiye olduk” şeklinde konuştu.

İftar sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, vatandaşların dertlerini dinleyerek onlarla fotoğraf çekindi.