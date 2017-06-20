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20 Haziran 2017 21:39

Üsküdar’da arkadaşlarıyla denize giren genç kayboldu

Üsküdar Çengelköy sahilde serinlemek için denize giren 5 arkadaştan biri akıntıya kapılarak kayboldu.

Üsküdar’da arkadaşlarıyla denize giren genç kayboldu

20 Haziran 2017 21:39

Genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.


Olay, akşam saatlerinde Üsküdar Çengelköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek isteyen 5 arkadaş denize girdi. Bir süre yüzen arkadaşlardan Muhammet Hasan Demir akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Akıntıya kapılma tehlikesi geçiren gencin arkadaşları çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılırken gözden kaybolan 15 yaşındaki Muhammet Hasan Demir, için olay yerine deniz polisi ve dalgıçlar çağırıldı. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan aramalara rağmen Muhammet Hasan Demir bulunamadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verilirken bir görgü tanığı “Gözden kaybolmadan önce denizden çıkardım. Arkadaşlarının sesine gittik. Elbiselerle denize daldık. Göremedik. İkisini sudan çıkardım. Ama birini göremedik” dedi.


Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken gözden kaybolan gencin birlikte denize girdiği arkadaşları, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürüldü.




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