Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 16:07

Üsküdar’da Bulgurlu Aile Sağlığı Merkezinin temeli atıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından Bulgurlu Mahallesi’nde yapımına başlanan Aile Sağlığı Merkezi için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Üsküdar’da Bulgurlu Aile Sağlığı Merkezinin temeli atıldı

12 Temmuz 2017 16:07


Üsküdar Belediyesi tarafından yapılacak olan Bulgurlu Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.


Törende Aile Sağlığı Merkezi hakkında bilgi veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bulgurlu Mahallemiz Üsküdar’ımızın nüfus itibariyle en yoğun mahallelerinden birisi. Bu tür kamu hizmetleri ne kadar çok vatandaşın ayağına ulaşma adına eğer işi kolaylaştırabiliyorsa çok anlamlıdır, çok önemlidir. Burada inşallah bir değil; birkaç tane aile sağlığı merkezi oluşturmuş olacağız. Sadece Bulgurlu Mahallemize değil, Cumhuriyet Mahallemize de buradan hizmet sunmuş olacak. Hem Bulgurlu hem Cumhuriyet mahallemiz buradan hizmet alacak. Toplamda burada bin 750 metre kare arsamız var. Bunun 800 metrekaresi aile sağlığı merkezi olacak. Diğer bin metrekaresi park, bahçe olacak. Yani burada çok rahat bir ortam oluşmuş olacak. 5 tane muayene odası, aşı odası, aile planlama odası, idari birimleri hakikaten çok güzel çok butik bir proje oldu” dedi.



“Üsküdar’ımız bir sağlık şehri”


Ekim ayının başında aile sağlığı merkezini açmayı planladıklarını söyleyen Başkan Türkmen, “Üsküdar’ımız bir sağlık şehri. Bir sağlık şehri Üsküdar’ımızda mahallelerimize güzel hizmet sunacağımız güzel bir tesisin temel atma törenindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamlamayı ve inşallah açılışını burada birlikte yapmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.


Yapılan konuşmaların ardından Bulgurlu Aile Sağlığı Merkezinin temeli dualarla atıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!