Üsküdar’da Dünya Çevre Günü kutlandı

5 Haziran Dünya Çevre Günü Üsküdar’da düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı. Çavuşdere Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar için stantlar kuruldu. Çok sayıda çocuk etkinlikte resimler çizerek, temiz bir çevre mesajını verdi.

Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çocuklarla birlikte çizilen desenleri boyadı.

Gelecek nesillere temiz bir çevrenin bırakılmasının bir vazife olduğunu ifade eden Başkan Hilmi Türkmen, “Çocuklarımız daha temiz bir Üsküdar, İstanbul, Türkiye, dünyayı hak ediyor. Bizler, gelecek neslimize karşı en önemli vazifemizin başında temiz bir Üsküdar, temiz bir çevre bırakmak zorunluluğumuz var. Herkesin bu konuda çok duyarlı olması gerekir” diye konuştu.

Başkan Türkmen, “Son yıllarda yaptığımız projelerle örnek bir belediyecilik sergilediğimize inanıyorum. Son 3-4 yılda yaptığımız 33-34 tane yeni park var. Dönüşüm eliyle yaptığımız tesis ve hamlelerle daha güzel bir Üsküdar bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.