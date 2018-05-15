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15 Mayıs 2018 10:08

Üsküdar’da engelli genç kızlar için temsili kına gecesi düzenlendi

Üsküdar’da engelli genç kızlar için düzenlenen temsili kına gecesinde aileler duygusal anlar yaşadı.

Üsküdar’da engelli genç kızlar için temsili kına gecesi düzenlendi

15 Mayıs 2018 10:08


Üsküdar’da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören genç kızlara temsili olarak kına gecesi düzenlendi. Bulgurlu Semt Konağı’nda düzenlenen geceye 13 genç kız ile aileleri kına gecesine katıldı. Gelinlik giydirilen engelli genç kızlar için düğün pastası kesildi. Düğün pasta kesiminin ardında genç kızların ellerine kına yakıldı. Geceye katılan engelli genç kızların aileleri duygusal anlar yaşadı.


Rehabilitasyon merkezi müdürü Gülşen Devran Sertkaya, programla ilgili konuşarak, “Bu akşam genç kızlarımızı hem eğlendirmek hem de unutulmaz bir gece yaşatmak için buradayız. Aileleri ve onları birazcık daha olsun mutlu etmek istiyoruz. İnşallah güzel bir gece geçireceğiz. Aileler böyle bir günü çok istiyorlardı. Sağ olsunlar destekleri ile organize ettik” dedi.




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