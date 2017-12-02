Üsküdar’da engelli vatandaşlara boğaz turu

Üsküdar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği programda engelli vatandaşları ve ailelerini Valide Sultan Gemisi’nde ağırladı. Boğaz turuna katılan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, engelliler ve ailelerinin güzel gününe eşlik etti. Boğaz turu olarak gerçekleşen gezide engellilerden oluşan müzik grubu birbirinden çeşitli parçalar seslendirdi.

Geminin 4 ayda 100 binden fazla vatandaşı misafir ettiğini belirten Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, “Valide Sultan Gemimiz, 4 ayda 100 bin vatandaşımızı misafir etti. Üsküdar’ımızın güzelliklerini göstermek için tur seferlerine devam edecek. Yarın da Dünya Engelliler Günü, bu vesileyle birçok etkinlik yaptık ve yapacağız. Bu da o programlardan biriydi. Sizlerle bir araya gelmek istedik” ifadelerini kullandı.