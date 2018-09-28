Üsküdar'da Fatih Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Fatih Camii altında hizmet verecek olan Fatih Aile Sağlığı Merkezi görkemli bir törenle açıldı. Kur'an- ı Kerim tilavetiyle başlayan programa İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşma Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Cami, bilgi evi, Kur'an kursu derken nihayet sağlık ocağımızı da hizmete açıyoruz. Kültürümüzde cami sosyal yaşamın merkezidir, bunu sürdüren bir eser ortaya çıkmış oldu. Türkiye'de az rastlanan bir kapasitede tam 56 ünitelik Yavuz Selim Diş Sağlığı Merkezi'ni de çok yakında açacağız, bütün bu projelerdeki katkılarından dolayı İl Sağlık Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum.Şu anda bulunduğumuz Aile Sağlığı Merkezi Üsküdarımızın en yoğun mahallelerimizden birisi yaklaşık 70- 80 bin nüfusun yaşadığı bir bölge. Bu bölgede çok önemli bir merkez açılmış oldu. Yukarıda cami, Kur'an Kursu, bilgi evi ve sağlık merkezi ile herkese hitap edecek, hani her türlü hastalığa şifa olabilecek bir tesis ortaya çıktı. Hayırlı olsun. Burada 4 tane aile hekimimiz görev yapacak. Bu güzel mahallemizin daha huzurlu daha yaşam kalitesinin artmasına vesile olacak bir hizmet oldu" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, “Koruyucu hekimlik dediğimiz esasında hastalanmadan, hastalık risklerini azaltmaya yönelik aile hekimliği sisteminin en önemli hedeflerinden bir tanesi bu. Çünkü hastalandıktan sonra ne yaparsa yapalım eski halinize dönemiyorsunuz. Dönseniz de o izi kalıyor. İnsanımızın kendi sağlığına dikkat edecek bir şekilde buradan hem bilgilendirme alacaklar hem de birinci basamak sağlık hizmeti ile ilgili her türlü bilgiyi de alacaklar. Üstelikte koruyucu hekimliği de yapılacak. Burada birçok tarama yapıyoruz. Kanser taramaları burada yapılabiliniyor. Aile Sağlığı Merkezlerimizde, kan tetkiklerimizde burada yapılabiliniyor. Onun için evinin yakınında ailenin bir parçası olarak buradaki hekimleri görmek lazım. Gerçekten hekimlerimizde çok yeterli. Sağ olsun başkanımızda her zaman Üsküdar'da bize destek veriyor. Alan sağlıyor. Biz de buraya hizmet vermek için elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz”

Kurdele kesim töreninden sonra protokol binayı gezerek bilgi aldı. Açılış töreni kavurmalı pilav, ayran ikramıyla sona erdi.