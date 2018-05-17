Üsküdar’da ilk defa oruç tutan çocuklar iftar yaptı

İftar öncesi Genç Enderun Korosu’nun verdiği konsere alanda bulunan öğrenciler ile veliler büyük ilgi gösterdi. Maksot mehteran takımı marşlarla renk kattığı iftar programında ezanın okunmasıyla dua edilerek Ramazan’ın ilk orucu açıldı.

Yüzlerce ailenin çocuklarıyla birlikte katıldığı iftarda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: "11 ayın sultanı Ramazan’ın ilk günündeyiz. Sevgili çocuklarımızın ilk orucu ve İnşallah birazdan ilk orucumuzu açacağız. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Ramazan’ımız mübarek olsun. Bu güzel Ramazan Ayı birliğimize, beraberliğimize sevgi ve kardeşliğimize vesile olsun. Diyoruz ya hani o eski Ramazanlar İşte o eski Ramazanları özleyenler hasretinizi daha fazla uzatmayın Üsküdar’a gelin Bağlarbaşı’na gelin, sevgili çocuklarımızla kucaklaşın. Ramazan mağfiret, bereket ayıdır. Çocuklarımızla bu güzel akşamda buluştuk, iyi ki geldiniz, sefalar getirdiniz” dedi. Çocuklar ise ilk kez oruç tutmanın heyecanını yaşadı. Topluca iftar yapıldıktan sonra çocuk şarkılarından oluşan mini bir canlı konser verildi. Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ın da katıldığı görkemli iftar çocuklara yönelik çim adam ve kitap hediyeleriyle sona erdi.