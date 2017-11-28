Üsküdar’da inanılmaz altın hırsızlığı

İstasyondan benzin aldıktan sonra otomobili ile ayrılmak üzere olan bir toptancı, lastiğinin patlak olduğunu fark ederek otomobilden inince otomobilde bulunan 2 kilo altından oldu. Hırsızlar, ön koltukta çantada bulunan altınları alarak kayıplara karıştı.

Libadiye caddesi üzerinde yaşanan hırsızlık olayı iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Kuyumculara altın satışı yapan Zeki Günay Alp, bir benzinciye girerek yakıt aldı. İstasyondan ayrılacağı sırada arka lastiğinin patladığını fark eden Zeki Günay Alp, bu sırada otomobilden inerek lastikçi sormak için istasyondaki pompacılara yöneldi. Ne olduysa tam bu sırada oldu ve Zeki Günay Alp’i takip eden hırsızlar, otomobilin ön koltuğundaki çantada bulunan yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtı. Olayın polise bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Polise yaşanan olayla ilgili bilgi veren Zeki Günay Alp, “Benzinciden benzin doldurdum. Arkasından tam çıkarken arabanın lastiğinin patlak olduğunu fark ettim. Arabayı sağa çektim. Benzinci arkadaşa lastikçiyi sormak için indim. O esnada ön kapıdan alıp gittiler çantayı. Büyük ihtimal takip ediyorlardı. Ben burada benzin alıyorlarken onlar da şurada duruyorlarmış. Ben perakendeci kuyumculara götürüyorum, satış yapıyorum. Biz toptancıyız. İki kilo civarında altın vardı” şeklinde konuştu.

Olaya karışan 2 hırsızlık zanlısı kayıplara karışırken, polisin zanlılarla ilgili arama çalışması sürüyor.