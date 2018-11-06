Üsküdar'da kazı çalışmasından Osmanlı izleri

Üsküdar'da İSKİ'nin yaptığı kazı çalışmalarında asfaltın hemen altında Osmanlı dönemine ait olduğunu belirlenen tarihi kalıntılara rastlandı.

Üsküdar'da İSKİ ‘nin yaptığı kazı çalışmasında tarihi kalıntılara rastlandı. Kazılarda görevli İstanbul Arkeoloji müzesinden 5 arkeolog, yaptıkları incelemede kalıntıların Osmanlı dönemine ait olduğunu belirledi.

İSKİ'nin Üsküdar Meydanı'nda şiddetli yağmurlarda meydana gelen baskınları önlemek için başlattığı çalışmalarda asfaltın hemen altında tarihi izlere rastlandı. Kazı çalışmaları sırasında çıkan dükkan, konut gibi Osmanlı dönemi mimari yapıların belgeleme çalışmaları devam ediyor.

Tarihin üzerinde duruyoruz şu anda. Kalıntılar çıktı ama bizi iş açısından çok etkiledi.