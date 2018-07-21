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21 Temmuz 2018 14:33

Üsküdar’da korkunç cinayet

İstanbul Üsküdar’da bir şahıs dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldürdü.

Üsküdar’da korkunç cinayet

21 Temmuz 2018 14:33

Cinayet anında çiftin çocuklarının ise yan odada uyuduğu öğrenilirken çiftin komşuları ise, "Sürekli dayak yiyordu o kadıncağız. Ezdiler, neler yaptılar o kadına" dedi.


Olay, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Pak Sokak’taki bu sabah meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuğu ve dini nikahlı eşi Güneş Karaçuban (32) ile 3 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan Sabri B. (52) sabah saatlerinde ablasını arayarak 10 yıldır birlikte olduğu eşini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine eve gelen yakınları Güneş Karaçuban’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelmelerin ardından Güneş Karaçuban’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Sabri B.’nin genç kadını boğarak öldürdüğü öğrenildi. Cinayet anında çiftin 8 ve 9 yaşındaki 2 erkek çocuklarının ise yan odada uyuduğu belirtildi.


Çiftin komşuları ise "Kardeşi geldi dövdü. Elinden aldık. Polis çağırdık. Ağabeyi polise, ’bunu sığınma evine götürün ya da hastaneye yatırın’ dedi. 2 tane çocuğu var. İmam nikahlılardı, adam büyük kadın küçük. Sürekli dayak yiyordu o kadıncağız. Ezdiler, neler yaptılar o kadına" dedi.




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