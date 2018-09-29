Üsküdar'da kültür-sanat sezonu Özdemir Erdoğan konseriyle başladı

Üsküdar'da yeni kültür ve sanat sezonu, usta sanatçı Özdemir Erdoğan'ın sahne aldığı unutulmaz konserle başladı. Sanatçı Erdoğan gecede yaptığı konuşmada, "Türk Musikisini gerek Türk Halk Musikisi gerek Klasik Musikimiz uluslararası çok büyük bir değerdir. Ben şahsen elimden geldiği kadar 50 yıldır savaşıyorum. Genç arkadaşlar da yetişiyorlar onları da yakından takip ediyorum. İyi bir gelişme içerisindeyiz. Ümitliyiz her şey güzel olacak galiba" dedi.

Üsküdar Belediyesi 2018-2019 kültür sanat sezonu, Özdemir Erdoğan'a Saygı Gecesi'yle Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı.

Sanatseverlerin yoğun katılım gösterdiği gece kültür sanat etkinlikleri tanıtım videosu gösterimiyle başladı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen geceye yüzlerce sanatsever katıldı. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan usta sanatçı Özdemir Erdoğan 2 saat boyunca sevilen şarkılarını söyledi. Özdemir Erdoğan'ın dillerden düşmeyen şarkılarına eşlik eden Üsküdarlılar, unutulmaz bir akşam yaşadı.

"Sanat zenginliğimize sahip çıktıkça ülke olarak çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz"

Kültür-sanatın önemine vurgu yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu akşam Üsküdar ama bütün İstanbullular burada duyan geldi zaten. İnanılmaz bir talep ve istek var. Özdemir Erdoğan ismi böyle bir isim Türk Müziğine son 50 yıla damgasını vurmuş bir isim. Müziğimize hizmeti herkesçe biliniyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kendilerinin duruşu, çizgisi, sanatı, sanatındaki ustalığı hakikaten yeni kuşağa örnek olur diye düşünüyorum. Çünkü ondan alacağımız öğreneceğimiz çok şeyler var. Biz kendi değerlerimize, kendi kültür sanat zenginliğimize sahip çıktıkça ülke olarak çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Özdemir Erdoğan gibi isimler her zaman baş tacımız. Allah başımızdan eksik etmesin. Hayırlı, uğurlu, uzun ömürler diliyoruz" dedi.

Sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan sanatçı Özdemir Erdoğan, "Gittiğim her yerde sıralar oluşuyor. İçeri giremiyor insanlar bu bakımdan çok üzülüyorum. Her tarafta böyle. Bütün konserlerimiz böyle geçiyor. Şimdi hükümetimiz silah sanayiye önem veriyor. Yerli milli sloganı devam ediyor. Bunlar muhteşem haberler, çok hoş çok güzel haberler ben de bunu müzikle yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Müzikte iyi bir gelişme içerisindeyiz"

"Hükümet bir taraftan FETÖ'cüleri temizliyor" diyen Erdoğan, "Ben de bir taraftan bu köşeleri tutunmuş kişileri temizlemeye çalışıyorum. Böyle bir mücadelemiz var. Biz de milli sanatımızı evrensel boyutlara getirmek için, yani biz şimdi silah satıyoruz. Müzikte de benim bir iddiam var. Türk Musikisini gerek Türk Halk Musikisi gerek Klasik Musikimiz uluslararası çok büyük bir değerdir. Ben şahsen elimden geldiği kadar 50 yıldır savaşıyorum. Genç arkadaşlar da yetişiyorlar onları da yakından takip ediyorum. İyi bir gelişme içerisindeyiz. Ümitliyiz her şey güzel olacak galiba. Başkan Hilmi Türkmen teşebbüsü benimle kültür-sanat mevsimini açma büyük bir cesarettir. Aslında bu cesareti gösterdiği için minnettarım çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konser sonunda Başkan Hilmi Türkmen sahneye çıkarak sanatçıya ve orkestra üyelerine ayrı ayrı çiçek vererek teşekkür etti. Toplu fotoğraf çekiminden sonra "Sayın Özdemir Erdoğan'ı en kısa zamanda daha büyük bir salonda ağırlayacağız inşallah" sözü veren Başkan Hilmi Türkmen alkışlarla karşılandı.

Görkemli gecenin bitiminde Nevmekan'a geçen Özdemir Erdoğan burada sevenleriyle sohbet ederek albümlerini imzalamayı da ihmal etmedi.