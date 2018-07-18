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18 Temmuz 2018 15:08

Üsküdar’da kural ihlali yapan kamyon motosikletlinin hayatını kaybetmesine neden oldu

Üsküdar’da D-100 karayolu üzerinde kural ihlali yaparak dönüş yapan bir kamyona çarpan motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Üsküdar’da kural ihlali yapan kamyon motosikletlinin hayatını kaybetmesine neden oldu

18 Temmuz 2018 15:08

Kazaya neden olan kamyon sürücüsü olayın ardından gözaltına alındı.


Kaza saat 14.30 sıralarında Selimiye Kışlası’nın karşısında meydana geldi. İddiaya göre Kışlanın karşısında dönüş yasağı olan alandan dönüş yapan Ersin Koymat’ın kullandığı 14 NC 113 plakalı kamyona, Uzunçayır istikametine seyir halinde bulunan Bahadır Badgın’ın kullandığı 34 EF 2262 plakalı motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bahadır Badgın, olay yerinde hayatını kaybetti.


Olayı gören vatandaşlar, motosikletin kural ihlali yapan kamyonun tekerine çarptığını söyledi. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler ise, kamyon sürücüsü Ersit Koymat’ı gözaltına aldı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Bahadır Badgın’ın cenazesi ise incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




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