Bu kapsamda polis, Üsküdar Selami Ali Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü okulların açılmasına az bir zaman kala Üskürdar’da bulunan Selami Ali Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Üsküdar Asayiş Büro Amirliği’nin de destek verdiği operasyon saat 15.00’de başladı.

Okulların açılacağı tarih yaklaşırken öğrencilerin uyuşturucu belasından uzak durması için NARKOTİM’ler Selamsızlar olarak da bilinen mahalleyi didik didik aradı. Ekiplere Üsküdar Asayiş Büro Amirliği’nin yanı sıra havadan polis helikopteri ve Özel Harekat ekipleri de destek verdi. K-9 köpeği olan İra da aramalar sırasında aktif rol oynadı.

Şüphe duyulan bazı vatandaşlar polis tarafından arandı. Mahalleliler operasyon devam ederken büyük bir merakla ekipleri izledi. Operasyon sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler olay yerindeki çalışmalarını tamamlayarak operasyona son verdiler.