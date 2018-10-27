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Üsküdar'da Neşet Ertaş türküleri seslendirildi

Üsküdar’da üstad Neşet Ertaş’ın türküleri seslendirildi.

Üsküdar'da üstad Neşet Ertaş'ın türküleri seslendirildi. Şarkıcı Gülay ile Necdet'in Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdiği konserde seyirciler unutulmaz anlar yaşadı.


Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser saat 20.00'de başladı. Yaklaşık 3 saat süren konsere seyircilerin ilgisi büyük oldu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı konserde Neşet Ertaş'ın seslendirilen türküleri ile seyirciler unutulmaz bir gece yaşadı. Neşet Ertaş'ın bestelerini seslendiren şarkıcı Gülay ile Necdet büyük beğeni aldı.


Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu akşam özel bir akşam. Neşet Ertaş'ın türkülerini söylemek çok yakıştı. Neşet Ertaş gerçekten büyük bir insan, bir kültür. Bizim ruhumuz Anadolu Neşet Ertaş, rahmeti babası da öyleymiş. Ali Çekiş, Hacı Taşan bunlar çok değerli büyüklerimiz. Bizi biz yapan değerle aslında türkülerde saklı. Ve bizler biliyoruz ki bizim duygularımız. Bu türkülerin her bir mısrası kelimelerinde mahfuz. İşte bunları yaşatmak, kuşaklar arası bağlantı kesmeden devam ettirmek, böyle güzel sanatçılarımızla, dostlarımız ile birlikte biz bunu heyecanını yaşıyoruz" dedi.

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