Üsküdar'da Nev Mekan'da Savaş Barkçin söyleşisi

Üsküdar'da Nev Mekan buluşmaları kapsamında Savaş Barkçin söyleşi yaptı.Tasavvuf konulu söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar Belediyesi, Nev Mekan buluşmaları kapsamında Yazar ve Şair Savaş Barkçin'i ağırladı. Üsküdar Nev Mekan Sahil'de gerçekleşen söyleşiye Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda vatandaş katıldı. 19. 00'da başlayan söyleşi öncesi Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen kısa bir konuşma yaparak Nev Mekan buluşmaları olacağını söyleyerek söyleyişi yapan Yazar-şair Savaş Barkçin'e teşekkür etti.

Üsküdarlılarla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Savaş Barkçin: “Vasıfların bütününe ahlak diyoruz. Müminin bedenin üzerinde bir kellesi, iki gözü, iki ayağı, iki kolu olduğu için insan değil vasfı ile insan öbürüne kalıbı diyoruz. Kalıbı ile insan olunmuyor. Kalbi ile insan olunuyor. Çünkü Allahü Teala'nı bize şeref olarak verdiği bir şey. Onun niteliği Allah'ın muradına yaklaşmak. Zaten kulun imtihanıdır. Biz mümin olarak böyle algılarız. Fakat işi tamamen maddeye çokluğa yamayınca bu sefer biz de sanki her şey tamam imanımız mükemmel, ahlakımız çok iyi. Allah'ı anlamamız, alemi anlamamız sorun ama işte elimizdeki kılıç çalışmıyor. Karşıdakinin kılıcı daha keskin. Onun üç topu var, benim bir topum var. Mukayeseye giriyor. Bu çok enteresan bir şey, güç mukayesesi kimlik mukayesene geliyor. Aşağılık kompleksi oradan çıkıyor. Diyor ki ondan daha çok para var. O adam benden üstün. Onun gücü benden üstün demiyor ” dedi.