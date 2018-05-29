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29 Mayıs 2018 13:27

Üsküdar’da otomobil metrelerce aşağı uçtu: 2 yaralı

Üsküdar’da kontrolden çıkan bir otomobilin metrelerce araziye uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Üsküdar’da otomobil metrelerce aşağı uçtu: 2 yaralı

29 Mayıs 2018 13:27

Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Küplüce Mahallesi Rençber Sokak’ta yaşandı. Edilen bilgiye göre, rampa aşağı inen sokakta ilerleyen 34 KKH 09 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, boş araziye uçtu. Kazada arazideki kuyunun çatısında duran otomobilde bulunan inşaat işçileri Adem Eyiyürekli ile Hacı Yusuf Altınibik ağır bir şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde çıkarılarak ambulansla hastaneye gönderildi.


Kazayı gören vatandaşlar, "Herhalde araç yokuş aşağı inerken freni boşalmış galiba. Biz sesi duyduk. Birinin bilinci açıktı diğeri ise tavan ezilmesi nedeniyle sıkışmıştı. İnşallah bir şeyleri yoktur” dedi.




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