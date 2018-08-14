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14 Ağustos 2018 08:12

Üsküdar’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Üsküdar’da bir otomobil, virajı alamaması sonucu önce trafik levhasına ardından takla atarak duvara çarptı.

Üsküdar’da otomobil takla attı: 2 yaralı

14 Ağustos 2018 08:12

Kazada bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer kişinin ise iyi olduğu öğrenildi.


Kaza, 06.30 saatlerinde Üsküdar, Vişnezade Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Nurcan B. İdaresinde ki 34 LHL 86 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir ederken, sürücüsünün virajı alamaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybeden sürücü önce trafik levhasına çarptı ardından takla atarak yolun karşına geçti. Takla atan otomobil duvara çarparak durabildi. Kaza sonrası çevrede ki vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri araçta sıkışan sürücü Nurcan B. İle beraberinde ki arkadaşını otomobilden çıkarttıktan sonra ambulansa bindirildi. Yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Sürücü Nurcan B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken beraberinde ki kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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