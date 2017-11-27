Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 21:51

Üsküdar’da servis aracına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Üsküdar’da park halindeki okul servisine düzenlenen silahlı saldırıda bir kadın hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı.

Üsküdar’da servis aracına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

27 Kasım 2017 21:51

Polis ekipleri, saldırıyı düzenlediği iddia edilen kadının eşini gözaltına aldı.


Olay, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Fildişi Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 LAA 951 plakalı servis aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda servis sürücüsü Mehmet Y. (51) ve yanında bulunan Asiye A. (40) ağır yaralandı. Mehmet Y.’ye 2 kurşun isabet ederken, Asiye A.’ya 4 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Asiye A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mehmet Y.’nin tedavisine devam edildiği bildirildi.


Olayın ardından çalışma başlatan Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Asiye A.’nın eşi Yılmaz A.’yı silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç