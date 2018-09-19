Üsküdar'da yapımı tamamlanan Fidanlık Parkı hizmete açıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından Ünalan Mahallesi'nde yapılan Fidanlık Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Başkan Hilmi Türkmen, önümüzdeki aylar içerisinde Üsküdar'da yatırım değeri 1 milyar lirayı bulan beş ayrı projenin daha resmi açılışının yapılacağı müjdesini verdi.

Üsküdar Belediyesi tarafından Ünalan Mahallesi içerisinde yapılan Fidanlık Parkı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı törenle hizmete açıldı. Parkın hemen yanında yapılan halı saha ve basketbol sahası ise gençlerin ilgi odağı oldu. Törene katılan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Üsküdarlılara hizmete girecek yeni projelerin de müjdesini verdi.

“Son 4 yılda Üsküdar'daki yeşil alanı 2 kat artırdık”

Törende konuşma yapan Başkan Türkmen, “Özellikle son yıllarda Üsküdar'ımızda bizler üç önemli alanda güzel işler yaptık. Bunların birincisi gençlik ve eğitim. Çok önemli. İkincisi, sağlık ve spor. Üçüncüsü, sosyal alanlar ve özellikle yeşil alanlar. Kim ne derse desin kimsenin de bir şey demeye de hakkı yok açıkça söylemem lazım, Üsküdar'da sağlık adına, spor adına, gençlerimizin geleceği adına, eğitim adına ve insanların böyle nefes alabilecekleri parklar bahçeler adına hamdolsun güzel işler oldu. Şu son dört yılda Üsküdar'daki yeşil alan oranımızı iki kat artırdık. 2014 yılında Üsküdar'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5.8 metrekareydi. Bugün bu rakam 9.8 metrekareye ulaştı. İnşallah önümüzdeki ay İstanbul'un en güzel millet bahçesi sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile Nakkaştepe'de mesire alanını açıyoruz. Ve Üsküdar'da böylece kişi başına düşen yeşil alan miktarı on metrekareye ulaşacak” şeklinde konuştu.

“Üsküdar'da 1 milyar liraya mal olan eserlerin resmi açılışı yapılacak”

Yeni projelerin hizmete gireceği müjdesini de veren Türkmen, “Bir ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımı ile toplu bir açılış yapacağız. Belediye binamızın önünde Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile başta Belediye binamız olmak üzere, eski nikah dairemiz şimdi oldu kütüphane, Bulgurlu'daki engelsiz yaşam merkezi, Ünalan'daki Bilim Merkezi, Nakkaştepe'deki mesire alanı olmak üzere 1 milyar liraya mal olan bu eserlerin resmi açılışını yapacağız” diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konuşmaların ardından vatandaşlarla birlikte Fidanlık Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.