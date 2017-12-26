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26 Aralık 2017 23:59

Üsküdar’da yol ortasına bırakılan çanta paniğe yol açtı

Üsküdar’da yol ortasına bırakılan çanta paniğe yol açtı.

Üsküdar’da yol ortasına bırakılan çanta paniğe yol açtı

26 Aralık 2017 23:59

Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede çantadan karton bardak ve çöp çıktı.


Olay, saat 23.00 sıralarında, Burhaniye Mahallesi Mimar Sinan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından yol ortasına bırakılan çantayı fark eden vatandaşlar, bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu bölgeyi emniyet şeridi ile çevirip, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis ekipleri, bomba uzmanı ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen bomba uzmanı polis ekipleri özel kıyafetlerini giyerek, şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Daha sonra çevredeki vatandaşları megafonla uyaran bomba uzmanı polisler kontrollü patlama gerçekleştirdi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle polisin çalışmasını izlemesi dikkat çekti. Kontrollü patlama sonrası bomba uzmanı polis ekibinin yaptığı inceleme sonrası çantadan, karton bardak ve çöp çıktı.


Şüpheli çantanın boş çıktığını gören vatandaşlar rahat bir nefes alırken, polis ekipleri önlem amaçlı kapattığı yolları araç trafiğine açtı.




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