Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi işbirliği ile Diyabet ve Obezite Spor Merkezi Üsküdar’da açıldı. Daha sağlıklı bir gelecek için bu yönde adımlar atan Üsküdar Belediyesi’nin açmış olduğu bu merkez kapsamı neticesiyle Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Merkezin açılışına Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından Semiha Yıldırım’a Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından plaket takdim edildi. Daha sonra ise merkezin önünde açılış kurdelesi kesildi.

“Merkezin hayırlı olmasını diliyorum”

Diyabet ve Obezite Tedavi Merkezi’nin çok değerli katkılar sunacağına inandığını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, “Bu merkezin çok değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Tedavi merkezimizin hastalarımıza şifa getirmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Çağımızın sorunu obezite”

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin de bu konuyla mücadele ettiğini belirten İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Gerçekten çağımızın önemli bir sorunu hareketsizlik, kilo sorunu ve bunun tetikleyicisi olarak obezite. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bu sorunla baş etmeye uğraşıyorlar. Aslında bizim hayata bakışımız, kadim anlayışımız sağlığın bize emanet olduğu emrini veriyor. Bugün yapılmak istenen bir ihtiyacın karşılanmasının yanında sosyal hizmetin merkezi idare hizmetiyle buluşmasını da görüyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de bir ilk”

Çoğu insanın obezitenin kelime anlamını dahi bilmediğini söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Sağlık insan için olmazsa olmaz. Dünyanın en zengin insanı olabilirsiniz, makamızın mevkiniz olabilir ama sağlığınız yerinde değilse bunların hiçbirinin önemi yoktur. Bu Diyabet ve Obezite Merkezi, aslında çoğumuzun kelime anlamını bile bilmediği bir anlama geliyor. Herkesin de bildiği şeker hastalığı ve kilo sorunuyla ilgili bir konu bu. Ne yazık ki iş işten geçtiğini anladığımızda ömrümüzü bu hastalıklarla geçirdiğimizi anlıyoruz. Bu merkezimizde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de böyle bir merkez var mı diye bir araştırma yaptık. Doğrusu bu çapta bir hizmet merkezi yok” diye konuştu.