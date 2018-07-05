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05 Temmuz 2018 17:02

Üsküdar’daki narkotik operasyonundan hareketli ve ibretlik görüntüler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube’ye bağlı ekiplerin Üsküdar’da yaptığı uygulamalar hareketli görüntülere sahne olurken, boş arazide uyuşturucu madde içerken yakalanan gençlerin içler acısı hali şaşkına çevirdi.

Üsküdar’daki narkotik operasyonundan hareketli ve ibretlik görüntüler

05 Temmuz 2018 17:02

Gençler apar topar yere yatırılarak didik didik aranırken, gençlerin bulunduğu arazide detektör köpeğin yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.


Narkotitik şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi’nde şok bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalar sırasında vatandaşların toplu kullanım alanları başta olmak üzere, park ve boş araziler didik didik arandı. Bu uygulamalar sırasında boş bir arazide araştırma yapan ekipler, uyuşturucu madde alan gençlerin kaçmaması için uzun süre koştu. Gençleri ağaçların arasında yakalayan ekipler, uyuşturucunun etkisinde olan gençleri, yere yatırarak didik didik aradı. Aldıkları uyuşturucunun etkisinde olan gençler, sorulara güçlükle yanıt verdi. Bir gencin ise baygın halde olduğu ve polise yanıt vermediği görüldü. Polisin aramasından geçirilen bir genç, “Biz uyuşturucu almadık, alkol aldık” derken, uyuşturucu almak için hazırladıkları düzenekle ilgili soruları ise geçiştirdi. Gençlerin çevresinde bulunan ağaçlık alan polisler ve dedektör köpekler tarafından didik didik arandı. Bu aramalar sırasında dedektör köpek tarafından otların arasında gizlenmiş peçeteye sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucunun etkisi altında olan gençler ise polis tarafından gözaltına alındı.




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