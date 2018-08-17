Üsküdar’ın Millet Bahçesi Eylül’de açılıyor

Açılışta konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar’da Eylül ayında ilk Millet Bahçesi’ni açıyoruz. Nakkaştepe’de 50 bin metre karelik alanı açıyoruz” dedi.

1984-1989 yılların arasında Üsküdar’ın kurucu belediye başkanı Necmettin Öztürk’ün adına yapılan park görkemli bir törenle açıldı. İhsaniye Camii Müezzini Saffet Çalış’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa bir süredir tedavi gören Necmettin Öztürk’ü temsilen eşi Meral Öztürk kızı Hilal Öztürk Songun katıldı.

Hilal Öztürk Songun’un teşekkür konuşmasından sonra dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Naci Ekşi, dönemin Anavatan Partisi (ANAP) İstanbul İl Başkanı Mahmut Ekşi ve dönemin ANAP İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas da birer konuşma yaptı. Tüm konuşmacılar parti ayırt etmeden parka Necmettin Öztürk’ün adını veren ve bu vesileyle o dönemin siyasetçilerini bir araya getiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e teşekkür etti. Dönemin Sarıyer Belediye Başkanı Ali Sandıkçı ve dönemin Beykoz Belediye Başkanı Ali Zengin’in de katıldığı programda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuşmasında, "Bayrağı bize devreden tüm eski belediye başkanlarımızdan aramızdan ayrılanlara rahmet, hayatta olanlara sıhhat diliyorum. Necmettin başkanımız tedavi görüyor, onun adına aramızda bulunan ailesine ve bugün burada olan herkese hoş geldiniz diyorum. Bugün açtığımız bu parkla Üsküdar’da 50 park yapmış olduk, 100’den fazla parkı da restore ettik. Kişi başı yeşil alan oranını 4 metrekareden 10 metrekarelere ulaştırdık" dedi.

"Millet Bahçesi Üsküdar’da açılıyor"

Park açılışında müjde veren Belediye Başkanı Türkmen, "Yakında Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni açıyoruz, bir yandan da Validebağ Millet Bahçesi için çalışıyoruz. İkisi de muazzam projeler, hamd olsun Üsküdar’ımız bu açıdan benzersiz bir noktada" dedi.

Açılış duasını takiben toplu kurdele kesme töreni yapıldı ve dönemin siyasileri mahalle sakinleriyle birlikte çay simit eşliğinde sohbet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi. Çocuklar da pamuk şeker, patlamış mısır gibi ikramlar eşliğinde kendilerine ayrılmış masalarda zeka oyunları oynadı.