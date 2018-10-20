Üsküdar'ın tarihi, kültürü masaya yatırlıyor

Üsküdar'ın tarihi, sosyal ve kültürel açıdan değerlendirmelerinin yapılacağı 10'uncu Uluslararası Üsküdar Sempozyumu açılış programıyla başladı.

Bu sene 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sempozyuma Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi(İSAM) Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, edebiyatçı yazar Prof. Dr. İskender Pala, edebiyatçı yazar Beşir Ayvazoğlu katıldı. Üsküdar'ı anlatan kısa film gösterisiyle başlayan programda edebiyatçı yazar Prof. Dr. İskender Pala ve edebiyatçı yazar Beşir Ayvazoğlu'na Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz tarafından şükran beratı takdim edildi. Programın ilerleyen bölümlerinde İskender Pala, 'Camlarında Yangın Çıkan Üsküdar' başlıklı açılış konferansını sundu. Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden Bekir Ünlüataer'in sahne aldığı konser katılımcılardan büyük beğeni topladı.

“15 yılda 10 sempozyum kolay kolay bir şehre ilçeye nasip olacak bir zenginlik değildir”

Program kapsamında konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu akşam açılışını gerçekleştirdiğimiz 10'uncu Uluslararası Üsküdar Sempozyumumuz iki gün boyunca bu kongre merkezimizde devam edecek. 15 yılda 10 sempozyum kolay kolay bir şehre bir ilçeye nasip olabilecek bir zenginlik değildir. Yaklaşık bin hocamız, bin tebliğcimizin bugüne kadar 10 sempozyumda emeği var. Bilim kurullarımızın, düzenleme kurullarımızın, hepsinin emekleri maddi anlamda ölçülemez. 15 yılda 10 sempozyum, 22 ciltlik bir külliyat, 15 bin sayfalık muazzam bir eser, muazzam bir zenginlik. Allah'a ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum " dedi.

“Üsküdar sempozyumları, asırları kuşatan bir medeniyetin tarihidir”

Üsküdar sempozyumlarının asırları kuşatan bir medeniyetin tarihi olduğunu söyleyen İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz " Üsküdar Sempozyumları sadece Üsküdar'ın değil, aslında asırları kuşatan bir medeniyetin tarihidir. Bir coğrafyanın, bir kültürün, bir inancın, bir milletin tarihidir. Yerel tarihler yazıldığı ölçüde, geniş tarihlerimiz daha mükemmel ve daha sağlıklı olacaktır " diye konuştu.

“Ne mutlu ki Üsküdar'da bu ilgi hala bilim insanlarının üzerinden eksilmedi”

Açılış konferansında konuşan yazar Prof. Dr. İskender Pala, Üsküdar sempozyumlarında 20 yıllık bir enstitünün ürettiği kadar eser ortaya çıktığını belirterek, "Dile kolay. Eğer üniversite de olsaydı bunu bir enstitü zor başarırdı. Bu enstitü en az 20 yıllık enstitü olabilmeliydi ki bu kadar eseri ortaya koyabilsin. Bu kadar bilim insanını bir araya toplayabilsin ve bu kadar güzel şeyleri yapabilsin. Üsküdar böyle bir enstitüyü, varlığı bir mekana bağlı olmadan yürütebilen bir belediye, bir kaymakamlığa sahip. Ne mutlu ki Üsküdar'da bu ilgi ve alaka hala bilim insanlarının üzerinden eksilmedi " şeklinde konuştu.

3 gün boyunca sürecek sempozyum 21 Ekim Pazar günü yapılacak değerlendirme ve kapanış konuşmalarıyla son bulacak.