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17 Eylül 2017 09:39

Üsküdarlı 800 çocuk erkekliğe ilk adım attı

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde Üsküdarlı 800 çocuk erkekliğe ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı.

Üsküdarlı 800 çocuk erkekliğe ilk adım attı

17 Eylül 2017 09:39


Üsküdar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Sünnet Şöleni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık 800 erkek çocuğunun sünnet edildiği tören, renkli görüntülere sahne oldu. Palyaço, Karagöz Hacivat gibi animasyon ekiplerinin oyunlarıyla doyasıya eğlenen çocuklar erkekliğe ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Harem Katibim Festivali’ndeki, programa katılarak çocukları mutlu gününde yalnız bırakmadı.


Törende konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bizler Üsküdar Belediyesi olarak her sene sünnet organizasyonu yapıyoruz. Bu sene de 800 ’e yakın çocuğumuz sünnet ettirdik. İşte bugün de bu Katibim Festivali kapsamında çocuklarınızla boğaz turu yaptınız. Allah’a dua ediyoruz ki çocuklarınız bu millete, bu ülkeye, bu topraklara ve ailesi olarak sizlere hayırlı evlat olsun İnşallah. Allah onları her türlü kazada beladan korusun. Çocuklarımız bizim dünya hayatımızın en önemli Allah’ın bize bahşettiği nimeti ve en önemli mesele de sorumluluk meselesidir. Çocuklarımız aslında birer imtihan vesilesidir. Bu imtihanı başarı ile geçmek onları iyi yetiştirmekle mümkündür. Allah yardımcınız olsun” dedi.




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