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12 Mayıs 2018 15:01

Üsküdarlı anneler kahvaltıda bir araya geldi

Üsküdar’da Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde çok sayıda anne bir araya geldi.

Üsküdarlı anneler kahvaltıda bir araya geldi

12 Mayıs 2018 15:01

Anneler önce çocuklarıyla birlikte kahvaltı yaptı ardından canlı müziğin tadını çıkardı.


Anneler Günü dolayısıyla Üsküdar Belediyesi ve İyi ki Üsküdar Var Platformu işbirliğinde anneler için birçok etkinlik düzenledi. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinliklere çok sayıda anne çocuklarıyla birlikte katıldı. Etkinliklerde birçok vatandaş önce ailesiyle kahvaltı yaptı. Ardından canlı müzik eşliğinde çocuklarıyla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Kendileri için hazırlanan etkinliklerin tadını çıkaran anneler alanda kurulan süs eşyaları, takı, çanta gibi eşyaların satıldığı stantları gezdi.



“Anneyiz mutluyuz”


Etkinliklere çocuğuyla birlikte geldiğini ve çok güzel bir geçirdiğini ifade eden Ayşe Peker, “Gayet güzel, hepimiz için keyifli geçti, geçen senede gelmiştim. Çok keyif aldım özellikle canlı müziğin tarzı beni çok heyecanlandırdı. Anneyiz mutluyuz ne diyelim. Oğlumla geldim Rabbim herkese evlat sevgisi tattırsın çok güzel bir şey” diye konuştu.


“Anne olmak çok güzel bir duygu”


Herkesin çocuk sevgisini tatmasını istediğini belirterek tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Nadide Örs, “Ben çok güzel buldum ilk defa geliyorum, çok teşekkür ediyorum. Anne olmak çok güzel bir duygu, Rabbim herkese tattırsın. Dolu dolu, müziğiyle ikramlarıyla olsun çok güzel bir gün geçirdik” ifadelerini kullandı.




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