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Usta fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti

Ünlü fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti.


Ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in hayatını kaybettiği öğrenildi.


Ara Güler kimdir?


16 Ağustos 1928'de Beyoğlu, İstanbul'da dünyaya gelen Ara Güler, 1951 yılında Kuruçeşmedeki Getronagan Ermeni Lisesi'nden mezun oldu. Lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken Muhsin Ertuğrul'un tiyatro kurslarına devam etti. 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başlarken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine devam etti.


Ara Güler'in ilk çektiği fotoğraf 1950 yılında Ticaniler denen gerici bir grubun kırdıkları Gümüşsuyu'ndaki Atatürk heykelinin resmidir. 1953'de Henri Cartier Bresson ile tanışarak Paris Magnum Ajansı'na katıldı ve İngiltere'de yayımlanan "Photography Annual Antalojisi" onu dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl ASMP'ye (Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği) tek Türk üye olarak kabul edildi.

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