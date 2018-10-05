Usta oyuncu Yıldırım Öcek son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldırım Öcek'in cenazesi, Kadıköy Söğütlüçeşme Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Oğlu Seçkin Öcek, babasının ölümüyle ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Bir dönem “Avrupa Yakası” dizisinde canlandırdığı “Sadettin Yerebakan” karakteri ile hafızalara kazınmış olan ünlü oyuncu Yıldırım Öcek, geçtiğimiz günlerde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı. 4 gün yaşam mücadelesi veren Öcek, 66 yaşında çoklu organ yetmezliğinden hayata gözlerini yummuştu. Öcek için bugün Söğütlüçeşme Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Öcek'in oğulları Eser Seçkin Öcek, Feridun Öcek, ünlü oyuncular Mahir İpek, Sinan Bengier ve çok sayıda seveni katıldı. Cenazede gözyaşları içinde duygularını dile getiren Yıldırım Öcek'in oğlu Feridun Öcek, “Çok değerli bir sanatçı ve öyle olmaya da devam edecek zaten. Çok seveni varmış ne güzel ki. Güzel yaşadı ve sonunda gitmesi gerekiyordu artık. Umarım gittiği yerde mutlu olur” dedi.

“Kendisine bakmadığı haberleri doğru değil”

Sanatçının diğer oğlu Eser Seçkin Öcek ise, “Çok teşekkür ederim herkesin ilgisine, alakasına. Seveni de çokmuş buradan onu görüyoruz. Işıklar içinde, nurlar içinde uyuyacak görüyoruz buradan. Güzel yaşadı, çok keyifle yaşadı. Kendine baktı, ailesine baktı, çok güzel baktı. Babamdı ama hep söylüyorum en kral arkadaşımdı. Nurlar içinde, çok güzel uyuyacak” diye konuştu.

Eser Seçkin Öcek, medyada çıkan haberlerle ilgili de, “Asılsız haberler var kendine bakmadığı ile ilgili. Onların hiçbiri doğru değil. Hep söyledim, hep söyleyeceğim, gittiği doktorları bir görseniz hastane kurulurdu. O kadar kendisiyle alakalıydı. Hem eşiydi dostuydu hem de dışarıdan doktorlarla da çok ilgiliydi. Sporunu yapıyordu, yüzmesine gidiyordu. Kendisine bakıyordu ama maalesef zamanı buymuş” dedi.

Cenazede konuşan oyuncu Sinan Bengier ise, “Sevdiğimiz bir kardeşimizi kaybettik. Bu saatten sonra kabakulak oldu, suçiçeği oldu laflarını duymayacağız. Bunları duyacağız. Güzel bir arkadaştı, güzel anılar bıraktı. Ailesine sabırlar diliyorum” dedi.

Usta oyuncunun cenazesi, Söğütlüçeşme Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yedikule Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailesi, oyuncu arkadaşları ve sevenleri Yıldırım Öcek'i son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına boğuldu.