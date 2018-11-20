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Usta Sanatçı Kerem Yılmazer, vefatının 15.yılında mezarı başında anıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın usta sanatçısı Kerem Yılmazer’in vefatının 15’inci yılında, ailesi ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın usta sanatçısı Kerem Yılmazer'in vefatının 15'inci yılında, ailesi ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında anma töreni düzenlendi.


Anma törenine, Kerem Yılmazer'in eşi Göksel Kortay, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, sanatçılar Metin And,Ulvi Alacakaptan,sanatçının dostlarıve Şehir Tiyatroları çalışanları katıldı.


Sanatçımız Kerem Yılmazer, 20 Kasım 2003 günü İstanbul'da yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybetmişti.

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