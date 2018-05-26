Üstad Necip Fazıl Kısakürek, Eyüpsultan’da hatıralarıyla anıldı

Necip Fazıl Kısakürek’in hayatının anlatıldığı söyleşide konuşan yazar ve şair Ekrem Kaftan, "Necip Fazıl daha İslami bakış açısıyla sanata yönelmiştir" dedi.

Eyüp Belediyesi, şair, yazar ve fikir adamı üstad Necip Fazıl Kısakürek’i vefatının 35’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Eyüp Sultan Zal Mahmut Paşa Medresesi’nde düzenlenen anma programına yazar ve şair Ekrem Kaftan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Söyleşide Necip Fazıl Kısakürek’in hayatı ve hatıraları anlatıldı.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in çok büyük bir şair olduğunu anlatan yazar ve şair Ekrem Kaftan, "Üstad Necip Fazıl’ın şiir gücü çok fazla. Özellikle Necip Fazıl’ın şiir kuvvetini gösteren asıl şiirleri reddettiği şiirlerdir. Çünkü o dönemde herhangi bir kayıt altında hissetmiyor kendisini bağımsız, özgür ve içinden geldiği gibi şairliğini mısralarına dökebilen bir insan” dedi.

"Necip Fazıl daha İslami bakış açısıyla sanata yönelmiştir"

Kaftan, "Necip Fazıl’ı anlatıyoruz, okuyoruz, onun büyüklüğünü hiç kimse inkar edemez. Kendisi klasik şiirin kaynaklarını kullanmamış ama batı şiiriyle Türk şiirine yeni bir hava getirmiştir. Necip Fazıl daha İslami bakış açısıyla sanata yönelmiştir. Necip Fazıl daha çok insan ruhlu bir şairdi” şeklinde konuştu.