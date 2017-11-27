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27 Kasım 2017 23:56

"Ustalara Saygı" etkinliğinin bu haftaki konuğu Ahmet Ümit oldu

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen "Ustalara Saygı’’ etkinliklerinin 159’uncusunun konuğu Yazar Ahmet Ümit oldu.


27 Kasım 2017 23:56


Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen "Ustalara Saygı’’ etkinliklerinin 159’uncusu Türkiye’de polisiye romanın öncüsü olan ve polisiyenin "en güzel abisi’’ olarak nitelendirilen Yazar Ahmet Ümit için gerçekleştirildi. Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve edebiyat dünyasından birçok isim katıldı. Düzenlenen etkinliklerin önemine vurgu yapan Başkan Hazinedar, “Çok önemli bir maraton aslında bir açıdan bakıldığında 159. Ustalara Saygı programı. Türkiye’yi bu günlere taşıyan, bugünkü kültürel, sanatsal zenginliklerimizi temsil eden isimleri ağırlıyoruz. Bize, bu topraklara değer katan insanların aileleriyle, dostlarıyla, halkımızla birlikte onların hayatını bir film şeridi gibi yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Bu akşam Ahmet Ümit, hem İstanbul’u hem Türkiye’yi bugüne taşıyan renklere bu kadar güzel hikayeler yazabilen, bunların üzerine dünyalar inşa edebilen çok özel ve eşsiz bir yazar Ahmet Ümit” dedi.



“Benzersiz bir geceydi”


Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazar Ahmet Ümit, “Karmaşık duygular içerisindeyim. Usta olunca insan yaşlanmış gibi oluyor ama diğer yandan dostlarımız geldi, arkadaşlarımız geldi. Beşiktaş Belediyesinin sanata ve sanatçıya olan bu duyarlılığına çok teşekkür ediyorum. Dostlarımın, arkadaşlarımın, ailemin beni anlatmış olması çok hoştu ve çok duygulu anlar yaşadım. İnsanlar yağmura aldırmadan buraya geldiler. Adeta yazarlık hayatımın tümünü gözümün önünden geçirdiler. Benzersiz bir geceydi. Son derece etkileyici, hoş bir anı oldu. Arkadaşlar pek çok yönümü anlattılar gerçekten insanların bilmediği. Ama bazen bende şaşırarak baktım. Bir anlamda kendi hayatımı, kendi kimliğimi ve kişiliğimi onların sözlerinde yeniden gördüm. Bu çok çarpıcı bir deneyim tabii. Her sanatçının bu tür şeylere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. ‘Marifet iltifata tabidir’ diye bir laf vardır. Çok doğrudur, sanatçılar da iltifatı severiz” ifadelerini kullandı.


Program çiçek takdimiyle son buldu.




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