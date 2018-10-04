Usulsüz fiyata zabıta engeli

Ekipler reyonları tek tek gezerek etiket kontrolü yapıyor.

Zeytinburnu genelinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'na uygun olarak fiyat etiketi denetimi aralıksız sürüyor. Halk pazarları, market ve bakkal gibi perakende satış yerlerinde yapılan düzenli denetimler, vatandaşların son günlerde fahiş fiyat nedeniyle yaptığı şikayetler sebebiyle artırıldı.

Malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, satış ve birim fiyatı, stokçuluk gibi konular olmak üzere iş yerlerinde, fırınlarda, manav ve bakkal/market gibi perakende satış yapan diğer tüm işletmelerde, etiket, tarife, fiyat listeleri ve ekmeklerin gramaj kontrolleri yapılarak herhangi bir usulsüzlük tespitinde yasal işlem başlatılıyor.

Zeytinburnu zabıta ekiplerinin pazar alanlarında görevlendirdiği memurlar ise yüksek fiyatlı, terazileri hileli kullanan ve hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal sattığı tespit edilen esnaflara karşı 5957 sayılı kanun kapsamında idari para cezası tanzim ediyor.