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Uyarıcı çikolata üretip piyasaya sürmüşler

Polis ekipleri Ataşehir’de cinsel ürün imalathanesine operasyon düzenledi.

Polis ekipleri Ataşehir'de cinsel ürün imalathanesine operasyon düzenledi. Operasyonda milyarlarca lira diğerinde uyarıcı hap ele geçirilirken zanlıların uyarıcı çikolatalar da üreterek piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.


Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliğine bağlı ekipler, Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında cinsel ürün imal edildiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler adrese baskın düzenledi. Baskında, milyarlarca lira diğerinde cinsel içerikli uyarıcı hap ve bu hapları elde etmek için kullanılan kimyasal maddeler ile makinelere el konuldu. Ayrıca çok sayıda şişelenmiş cinsel içerikli madde ele geçirildi.


Zanlıların, uyarıcı çikolatalar da üreterek piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Baskın sırasında imalathanede bulunan Y.C. isimli şahıs gözaltına alındı. Polis diğer zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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