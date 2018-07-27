"Nefes tutma refleksi ile dünyaya gelen bebekler yüzmeyi öğrendikçe motor becerilerini ve kas gelişimlerini daha da güçlendirir diyen" Canbebe Uzmanı ve Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, araştırmalara göre yüzen bebeklerin yüzmeyenlere göre pek çok beceriyi daha önce kazandıklarını, yüzerek denge ve koordinasyonu gelişen bebeklerin, desteksiz oturmayı ve yürümeyi, yüzmeyle henüz tanışmamış akranlarına göre daha kolay ve çabuk gerçekleştirdiklerini belirtti.

Annelerin göbek bağı düştükten sonra bebeklerini yaz aylarında temiz denizlerde her gün yüzdürmelerini öneren Bozkurt, tene değen kimyasallar sebebiyle anneleri kapalı havuz konusunda uyararak tavsiye etmediğini söyledi.

"Yüzen bebekte denge ve koordinasyon becerisi kuvvetlidir"

Yüzmenin bebeklerde faydalarına değinen Bozkurt şöyle konuştu:

"Minicik bebeğiniz yatağında yatarken ya da kucağınızdayken kullanmadığı pek çok kasını suda kullanır. Yüzen bebekte denge ve koordinasyon becerisi kuvvetlidir. Kalp ve dolaşım sistemini hayata geçirir."

Yüzmenin fiziksel gelişime olan artılarının yanı sıra pedagojik faydalarına da değinen Bozkurt, "Günümüzde her anne baba özgüvenli çocuk yetiştirmenin anahtarını arıyor. İşte yüzme de bebekte daha minicikken özgüven ve bağımsızlık sağlayan aktivitelerden biri" diye konuştu.

Uykusuz bebeğe çare yüzmede

Gazlı, kolik bebeklerde beslenme ve uyku rutini oluşturmanın çok güç olduğuna dikkat çeken Bozkurt anne ve babalara şu önerilerde bulundu:

"Yüzme, sorunları gidermede anneye yardımcıdır. Uykusunu almış ve yüzmeden en az yarım saat önce yemek yemiş bir bebek, anne ve babasının desteğiyle suya girip eğlenebilir. Bebeğin ilk yüzme tecrübesinde, anne ve baba göz ve ten temasında bulunmalıdır. Suyun içinde birlikte oynayacağınız ten temasının da olduğu oyunlar, ilişkinizi güçlendirerek keyifli anlar geçirmenizi sağlar. Suyun dinginleştirici, rahatlatıcı etkisi ile yorulan bebek, gün içi uykularını da düzenleyerek kolaylıkla uykuya geçer. Uykusunu alan bebek mutludur, sakindir."

"Canbebe minik yüzücü mayo bez çok pratik"

Yüzerken bebeğin rahat bir pozisyonda olmasının önemine işaret eden Bozkurt; bebeğin tamamen çıplak olmamasını, havuz ve deniz için geliştirilmiş özel mayo bezlerin tercih edilmesinin uygun olacağını belirtti.

Yüzmenin bebeğin bedensel ve ruhsal gelişimindeki katkısından hareketle geliştirilen havuzda ve denizde pratik kullanımıyla dikkat çeken Canbebe minik yüzücü mayo bezin, içindeki özel malzemesi sayesinde ıslandığında şişmeyen ürün olduğunu söyleyen Bozkurt, ebeveynleri bebeklerini omurga-kas gelişimini destekleyen çok önemli bir aktivite olan yüzmeye götürmeleri konusunda çağrıda bulundu.