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28 Aralık 2016 11:03

Uysal: "Gençleri sevindirecek yeni uygulamayı hayata geçirdik"

Uysal:

28 Aralık 2016 11:03

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Uysal, Vodafone FreeZone’nun gençlere yönelik yeni kampanyası hakkında bilgi verdi.

25 yaş ve altı gençlere yeni özgürlük alanları oluşturma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone FreeZone yeni uygulamayı hayata geçirdi. Vodafone FreeZone ile gençlere her daim yeni fırsatlar sunmaya devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Uysal, “Vodafone Freezone ile özgürlük alanı yarattığımız gençlerin, masraflarını güçlü işbirlikleri ile azaltmayı sürdürüyoruz. Her segmentin beklentisinin farklı olmasından hareketle 25 yaş ve altı gençlerin ihtiyaçlarına uygun avantajlar yaratmak üzere Mayıs 2011’de Vodafone FreeZone markasını hayata geçirdik. Vodafone FreeZone ile gençlere yarattığımız özgürlük alanları ile gençlerin kendi çizdiği özgürlük yolculuğunda onlara yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bunun için avantajlı tarifeler, akıllı telefon fırsatları, gençlerin sosyal hayatlarında en sevdikleri ve en çok vakit ayırdıkları aktiviteleri de içine alan birçok alanda onlara desteğimizi sürdürüyoruz. Şimdi de yepyeni bir kampanya ile gençlerin diledikleri her yerde, özgürce müzik dinlemelerini amaçlıyoruz. Lenovo’un tüm dünyada büyük ses getiren Moto Z modelini Vodafone FreeZone’dan alan gençlere, JBL imzalı hoparlör moduna ayda sadece 15 TL ek ödemelerle sahip olma fırsatı tanıyoruz. Üstelik, bununla birlikte gençlerin kafalarına göre özgürce müzik dinlemeleri için 12 boyunca hediye olarak Spotify üyeliği tanımlıyoruz. Bu vesileyle, 5,2 mm inceliğiyle bir dünya rekortmeni olan ve üst düzey akıllı telefon dünyasını yeniden belirleyecek Moto Z ile sınırsız müzik keyfini doya doya yaşamak isteyen tüm gençleri Vodafone FreeZone’un özgür dünyasına davet ediyoruz. Vodafone FreeZone’unLenovo Moto Zkampanyasından yararlanmak isteyenlerin en yakınVodafone Cep Merkezi’ni ziyaret etmeleri yeterli oluyor" dedi.



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