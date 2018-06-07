Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 13:21

Uyuşturucu hap imalathanesinden 20 yıl önce şehit edilen polisin katili çıktı

Bayrampaşa’da uyuşturucu hap imalathanesine yapılan baskında çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Uyuşturucu hap imalathanesinden 20 yıl önce şehit edilen polisin katili çıktı

07 Haziran 2018 13:21

Baskında yakalanan Yavuz Ö. adlı uyuşturucu tacirinin, 20 yıl önce şehit edilen polis memuru Cüneyt Ecel’in katil zanlısı olduğu ortaya çıktı.


Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan kanun kaçağı Yavuz Ö. ve Öner Y.’yi takibe alan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu şüphelilere yönelik dün sabaha karşı Bayrampaşa ve Beylikdüzü’nde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, baskında yıllardır izini kaybettiren her iki şüpheli de yakalanmıştı. Polisin uyuşturucu hap imalathanesine düzenlediği operasyonun çok çarpıcı detayları ortaya çıktı. Baskında yakalanan Yavuz Ö. adlı uyuşturucu tacirinin, 28 Mayıs 1998 tarihinde oto hırsızlarına yönelik operasyonda şehit edilen Cüneyt Ecel adlı polisin katili olduğu ileri sürüldü.


Şehit polisin katil zanlısı Yavuz Ö. ile uyuşturucu taciri Öner Y.’nin Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç