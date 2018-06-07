Baskında yakalanan Yavuz Ö. adlı uyuşturucu tacirinin, 20 yıl önce şehit edilen polis memuru Cüneyt Ecel’in katil zanlısı olduğu ortaya çıktı.

Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan kanun kaçağı Yavuz Ö. ve Öner Y.’yi takibe alan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu şüphelilere yönelik dün sabaha karşı Bayrampaşa ve Beylikdüzü’nde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, baskında yıllardır izini kaybettiren her iki şüpheli de yakalanmıştı. Polisin uyuşturucu hap imalathanesine düzenlediği operasyonun çok çarpıcı detayları ortaya çıktı. Baskında yakalanan Yavuz Ö. adlı uyuşturucu tacirinin, 28 Mayıs 1998 tarihinde oto hırsızlarına yönelik operasyonda şehit edilen Cüneyt Ecel adlı polisin katili olduğu ileri sürüldü.

Şehit polisin katil zanlısı Yavuz Ö. ile uyuşturucu taciri Öner Y.’nin Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor.